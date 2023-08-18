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20:08, 18 августа 2023Россия

Названо условие начисления пенсии в 100 тысяч рублей для россиян

Профессор Сафронов: пенсию в 100 тысяч рублей в России получают госслужащие

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россияне могут получать пенсию около 100 тысяч рублей только с опытом работы на высоких государственных должностях или на военной службе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал профессор кафедры психологии и управления человеческими ресурсами Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

«Страховую пенсию такого размера заработать нельзя. Дело в том, что предельный размер страховой пенсии, которая может быть вам выплачена при достаточно большой заработной плате — не больше 30 тысяч в месяц. Так устроена система, есть максимальный уровень пенсионного обеспечения», — объяснил он.

[30 тысяч] — это очень высокая пенсия. Это означает, что должен быть очень большой опыт и при этом заработки должны быть очень большие — свыше 100 тысяч рублей

Александр Сафоновпрофессор Финансового университета при Правительстве РФ

При этом с определенным опытом работы государство может платить пенсионерам и до 100 тысяч рублей в месяц, отметил специалист, назвав условие.

«Такая пенсия может быть либо у депутатов, либо у госслужащих высокого уровня, либо у военных», — объяснил он.

Как показал опрос сервиса «Работа.ру», россияне хотят получать пенсии от 46 до 104 тысяч рублей. Самые высокие суммы называли жители Краснодарского края, а минимальные в Челябинской области. В Москве и Подмосковье граждане хотели бы получать 84 тысячи, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рассчитывают в среднем на 71 тысячу.

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