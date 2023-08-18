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11:51, 18 августа 2023Бывший СССР

Появилось видео уничтожения танка ВСУ на артемовском направлении

Военкор Руденко показал видео уничтожения танка ВСУ на артемовском направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Российские военнослужащие артиллерийским ударом поразили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Видео уничтожения бронемашины показал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Мощные кадры работы артиллерии 4 бригады на Артемовском направлении. Прямое попадание в танк», — говорится в публикации. Кроме того, по словам военкора, на опубликованных кадрах российские бойцы уничтожили украинские опорные пункты и пункт временной дислокации.

На появившемся в сети видео можно заметить удары по лесистой местности, а также поражение танка. После попадания снаряда в боевую машину происходит взрыв, и поднимается черный столб дыма.

Ранее Руденко показал видео, на котором американский бронированный автомобиль HMMWV (Humvee) подорвался на мине во время попытки атаковать российские силы. Утверждалось, что в бронемашине находились западные наемники.

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    Кристина Есикова
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