Появилось видео уничтожения танка ВСУ на артемовском направлении

Военкор Руденко показал видео уничтожения танка ВСУ на артемовском направлении

Российские военнослужащие артиллерийским ударом поразили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении. Видео уничтожения бронемашины показал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.

«Мощные кадры работы артиллерии 4 бригады на Артемовском направлении. Прямое попадание в танк», — говорится в публикации. Кроме того, по словам военкора, на опубликованных кадрах российские бойцы уничтожили украинские опорные пункты и пункт временной дислокации.

На появившемся в сети видео можно заметить удары по лесистой местности, а также поражение танка. После попадания снаряда в боевую машину происходит взрыв, и поднимается черный столб дыма.

Ранее Руденко показал видео, на котором американский бронированный автомобиль HMMWV (Humvee) подорвался на мине во время попытки атаковать российские силы. Утверждалось, что в бронемашине находились западные наемники.

