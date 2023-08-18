В Башкирии пройдет международный марафон

Около 7 тысяч бегунов примут участие в международном марафоне в Башкирии

В столице Башкирии Уфе пройдет девятый международный марафон, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Забег состоится 3 сентября. В нем примут участие около 7 тысяч бегунов.

Маршрут марафона пройдет по историческому центру Уфы. Бегуны могут самостоятельно выбрать дистанции — 2 километра, 5 и 10 километров, 21,1 и 42,2 километра.

Более того, в соревновании заявлена дисциплина спидскейтинг. Спортсмены проедут 10 километров на скоростных роликовых коньках.

Ранее в августе сообщалось, что на гастрономическом фестивале «Вкусная Казань», который пройдет в столице Татарстана 19 и 20 августа, определят самого быстрого официанта.