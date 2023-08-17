В Татарстане определят самого быстрого официанта

На фестивале «Вкусная Казань» определят самого быстрого официанта

На гастрономическом фестивале «Вкусная Казань», который пройдет в столице Татарстана 19 и 20 августа, определят самого быстрого официанта. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что официанты будут участвовать в забеге. Для участия в соревнованиях их необходимо быть в униформе своего заведения, а также иметь при себе поднос.

Победителей ждут призы от партнеров фестиваля.

Ранее в августе стало известно, что шеф-повара Michelin проведут мастер-класс на гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» в столице Татарстана.