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18:37, 17 августа 2023Моя страна

В Татарстане определят самого быстрого официанта

На фестивале «Вкусная Казань» определят самого быстрого официанта

Фото: Farhad Ibrahimzade / Unsplash

На гастрономическом фестивале «Вкусная Казань», который пройдет в столице Татарстана 19 и 20 августа, определят самого быстрого официанта. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

Отмечается, что официанты будут участвовать в забеге. Для участия в соревнованиях их необходимо быть в униформе своего заведения, а также иметь при себе поднос.

Победителей ждут призы от партнеров фестиваля.

Ранее в августе стало известно, что шеф-повара Michelin проведут мастер-класс на гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» в столице Татарстана.

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    Фариза Бацазова
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