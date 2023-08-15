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16:39, 15 августа 2023Моя страна

Шеф-повара Michelin проведут мастер-класс на гастрофестивале в Казани

На фестивале «Вкусная Казань» пройдет мастер-класс от шеф-поваров Michelin

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Шеф-повара Michelin проведут мастер-класс на гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» в столице Татарстана. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на директора комитета по развитию туризма города Дарью Санникову.

Мероприятие пройдет с 19 по 20 августа. Участниками праздника станут десятки ресторанов, кафе, фермеров и самозанятых.

Основной концепцией мероприятия станет «Гастрономический городок», на котором гостей и жителей Казани ждут разнообразные блюда с оригинальными названиями.

Ранее сообщалось, что в Казани пройдет экологический праздник «Зеленая система». Мероприятие состоится 20 августа. На празднике можно будет обменяться предметами гардероба, едой и растениями, сыграть в экоигры и принять участие в тематических мастер-классах и лекциях.

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    Фариза Бацазова
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