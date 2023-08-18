Стало известно о плане Си Цзиньпина посетить ЮАР и поучаствовать в саммите БРИКС

МИД Китая сообщил, что Си Цзиньпин посетит ЮАР и примет участие в саммите БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин 21-24 августа посетит ЮАР с государственным визитом и примет участие в саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге. Об этом сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

Она уточнила, что китайский лидер принял соответствующее приглашение президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы. Также в планах Си — председательствовать на саммите лидеров Китая и Африки.

Саммит БРИКС состоится с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге. Ранее стало известно, что, помимо лидеров стран-участников объединения, в саммите БРИКС примут участие более 30 стран. По данным МИД ЮАР, президент страны Сирил Рамафоса пригласил лидеров 67 стран и 20 представителей организаций принять участие в мероприятиях на предстоящем саммите БРИКС.

Россию на саммите будет представлять глава МИД Сергей Лавров, а президент Владимир Путин поучаствовует в саммите в режиме видеоконференции.