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13:08, 18 августа 2023Россия

В ЛНР приняли закон о выборах главы республики

Народный совет ЛНР принял закон о выборах парламентом главы республики

Фото: Александр Река / ТАСС

Народный совет Луганской народной республики (ЛНР) принял закон о выборах парламентом главы региона. Об этом сообщает пресс-служба совета в Telegram-канале.

Председатель совета Денис Мирошниченко уточнил, что глава ЛНР будет избираться депутатами Народного совета ЛНР из числа трех кандидатов, представленных президентом России. Избрание руководителя региона проходит тайно.

Единый день голосования в этом году пройдет 10 сентября. Как сообщали в ЦИК, запланированы выборы 20 губернаторов и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам.

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в октябре 2022 года.

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    Евгения Куликова
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