«Урал» победил «Балтику» со счетом 1:0 и стал лидером РПЛ

Екатеринбургский «Урал» одержал победу над калининградской «Балтикой» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Калининград» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 49-й минуте забил нападающий Алексей Каштанов, реализовавший пенальти.

После пяти матчей «Урал» стал лидером РПЛ, набрав 13 очков. «Балтика» располагается на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе три очка.

В следующем туре «Балтика» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 27 августа. «Урал» днем ранее также в гостях сыграет с петербургским «Зенитом».