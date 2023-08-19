Прилепин призвал поставить памятник Дугиной в Киеве

Прилепин призвал отомстить за Дарью Дугину, поставив ей памятник в Киеве

Ответить достойно за журналистку Дарью Дугину, которая погибла при взрыве автомобиля 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье, можно только поставив ей памятник в Киеве, заявил в Telegram-канале сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду» Захар Прилепин.

Он напомнил, что прошел год с тех пор, как был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналистка Дарья Дугина. «Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве», — призвал Прилепин.

Ранее с ФСБ заявили, что за подрывом внедорожника стоят украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала боец бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которая следила за журналисткой и арендовала квартиру в ее доме. Предполагается, что бомбу, мощность которой составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте, она заложила под машину Дарьи Дугиной на парковке фестиваля «Традиция». Взрывное устройство было приведено в действие дистанционно.