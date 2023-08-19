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19:30, 19 августа 2023Россия

Россиянин попытался пронести на борт самолета во Владивостоке боевую гранату

Во Владивостоке мужчина попытался пронести на борт самолета боевую гранату Ф1

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Пассажир рейса ВладивостокПетропавловск-Камчатский попытался пронести на борт самолета боевую гранату Ф1. О происшествии сообщает Telegram-канал Mash.

31-летний россиянин попытался пронести взрыватель и корпус снаряда в багаже в разобранном виде. Обнаружив находку, оперативники оцепили место происшествия и изъяли ее. Аэропорт эвакуировать не стали.

Владельца багажа правоохранители пригласили на беседу, ему предстоит объяснить, как незаконный груз оказался в его багаже. В данный момент он утверждает, что не понимает, как граната попала в его вещи.

Ранее обвиняемый в содействии терроризму россиянин Шакиржон Улпиджанов был экстрадирован из Южной Кореи в Екатеринбург для проведения следственных действий. Предварительно, уже установлено, что задержанный умышленно переводил деньги членам запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь Джихад». Его деньги впоследствии были потрачены на покупку оружия.

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    Наталья Обрядина
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