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00:11, 20 августа 2023Мир

В офисе Зеленского назвали нюанс передачи шведских истребителей Киеву

Офис Зеленского: передача истребителей Gripen Киеву требует согласования с США

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига назвал нюанс, который возникнет в ходе передачи Киеву шведских истребителей Jas Gripen. По его словам, отправка данного вида техники Украине требует согласования с другими странами, в том числе с США, поскольку они поставляют компоненты для производства этого самолета, сообщает ТАСС.

«Даже в таких самолетах, как Gripen, есть определенные составляющие, которые требуют согласия других союзников. Всегда это процесс, и мы, собственно, находимся в таком процессе», — заявил он.

Сибига уточнил, что вопрос о поставках Украине боевой авиации прорабатывается на уровне лидеров стран и к настоящему времени уже были достигнуты некие договоренности.

Ранее Зеленский рассказал, что украинские пилоты начали тренировки на шведских истребителях JAS Gripen. По его словам, это были тестовые испытания.

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    Марина Совина
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