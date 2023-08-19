Лада Дэнс вышла на сцену впервые после ДТП

Директор Пудовкин: Лада Дэнс впервые после ДТП вышла на сцену в Нижнем Новгороде

Российская певица Лада Дэнс впервые после ДТП вышла на сцену — она приняла участие в концерте в честь дня города в Нижнем Новгороде, рядом с исполнительницей во время выступления находились врачи. Об этом РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин.

«Да, был медицинский персонал, который контролировал это выступление, да, было сопровождение, я имею ввиду медицинское сопровождение. В том числе и обезболивающие препараты, которые позволили провести это выступление», — заявил Пудовкин.

Лада Дэнс попала в ДТП 5 августа. Авария произошла на 52-м километре Симферопольского шоссе в Подольске. После инцидента певица не могла передвигаться самостоятельно — в машину скорой помощи ее перенесли на каталке, после чего доставили в больницу.