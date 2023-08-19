Гидрометцентр пообещал турецкую жару на юге России в ближайшие дни

Вильфанд: на юге России и Северном Кавказе ожидается турецкая жара до +39

На юге России, а также в регионах Северо-Кавказского федерального округа температура воздуха может достичь плюс 39 градусов. Об этом заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, столбики термометров поднимутся до плюс 33-39 градусов — такая погода характерна для этого времени года на юге Турции.

Жара ожидается в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, в Калмыкии, а также во всех республиках Северного Кавказа.

Ранее Роман Вильфанд заявил, что последний всплеск летней погоды ожидается в столичном регионе на выходных, 19 и 20 августа. В этот же период можно будет в последний раз искупаться в комфортной воде.