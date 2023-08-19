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19:45, 19 августа 2023Путешествия

В Китае допустили отмену виз для россиян

Консул КНР Чэнь Божуй сообщил, что в перспективе визы для россиян могут отменить

Фото: Li Yang / Unsplash

Консул-атташе КНР в Казани Чэнь Божуй допустил отмену виз для российских туристов. Об этом он сообщил на полях VI Глобального форума молодых дипломатов, передает ТАСС.

«Я думаю, что это обязательно случится в перспективе», — сказал Божуй, отвечая на вопрос о возможности отмены виз для россиян в будущем.

При этом китайский консул отметил, что для реализации этой меры необходимо решить ряд вопросов, касающихся мигрантов и безопасности.

Ранее стало известно, что Китай упростил процедуру выдачи виз российским туристам. С 9 августа их освободили от сдачи отпечатков пальцев на получение однократных или двукратных виз.

С 1 августа в России запустили групповые безвизовые поездки в Китай. В Департаменте многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов пообещали дать туркомпаниям подробные инструкции, если они захотят продавать групповые туры в Китай.

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    Олег Давыдов
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