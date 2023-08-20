Создана «капсула бессмертия» для диагностики состояния здоровья

Создано кресло дли обследования здоровья при помощи нейросети и VR-шлема

Российские специалисты из Казани создали аппарат для диагностики состояния здоровья. Кресло, которое назвали «капсулой бессмертия», сможет проводить полный скрининг организма при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и VR-шлема. Об этом пишет KP.RU.

Сообщается, что разработка позволит проанализировать работу сердца, печени, почек, сосудов и нервной системы, а также измерить давление, пульс, уровень кислорода и сахара в крови. Для этого пациенту нужно просто сесть в кресло, которое напоминает капсулу. Через две минуты на основе полученных данных нейросеть вынесет предварительный диагноз и рекомендации по посещению того или иного специалиста.

Аппарат обращает внимание на такие показатели, как пигментация кожи, белки глаз и даже голос пациента. Так, по последнему параметру алгоритм может предсказать развивающуюся деменцию. Кроме того, устройство можно использовать как массажное кресло и кислородную маску.

Пока что определить рынок сбыта авторам проекта не удалось, они продолжают анализировать спрос. В розничную продажу «капсулу бессмертия» запускать не планируется. Вероятно, основными покупателями могут стать предприятия, фирмы или учреждения здравоохранения. Тем не менее на кресло уже поступила три предзаказа (базовая стоимость капсулы оценивается в 12 миллионов рублей).