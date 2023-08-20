Создана «капсула бессмертия» для диагностики состояния здоровья
Российские специалисты из Казани создали аппарат для диагностики состояния здоровья. Кресло, которое назвали «капсулой бессмертия», сможет проводить полный скрининг организма при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и VR-шлема. Об этом пишет KP.RU.
Сообщается, что разработка позволит проанализировать работу сердца, печени, почек, сосудов и нервной системы, а также измерить давление, пульс, уровень кислорода и сахара в крови. Для этого пациенту нужно просто сесть в кресло, которое напоминает капсулу. Через две минуты на основе полученных данных нейросеть вынесет предварительный диагноз и рекомендации по посещению того или иного специалиста.
Аппарат обращает внимание на такие показатели, как пигментация кожи, белки глаз и даже голос пациента. Так, по последнему параметру алгоритм может предсказать развивающуюся деменцию. Кроме того, устройство можно использовать как массажное кресло и кислородную маску.
Пока что определить рынок сбыта авторам проекта не удалось, они продолжают анализировать спрос. В розничную продажу «капсулу бессмертия» запускать не планируется. Вероятно, основными покупателями могут стать предприятия, фирмы или учреждения здравоохранения. Тем не менее на кресло уже поступила три предзаказа (базовая стоимость капсулы оценивается в 12 миллионов рублей).