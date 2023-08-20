Фанат бросил книгу в известного рэпера во время концерта

TMZ: рэпер Дрейк поймал книгу, которую в него бросил фанат во время концерта

Зритель концерта канадского рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) бросил в исполнителя книгу. Об этом пишет TMZ.

Случай произошел во время выступления музыканта в Сан-Франциско, США. В перерыве между песнями Дрейк общался с фанатами, когда кто-то из толпы кинул в него книгу. Отмечается, что рэперу удалось поймать ее одной рукой.

«Тебе повезло, что я быстр. Мне пришлось бы надрать тебе задницу, если бы это ударило меня по лицу», — пошутил Дрейк.

Ранее сообщалось, что Дрейк преподнес фанатке роскошный презент люксового бренда. 36-летний исполнитель во время концерта в Лос-Анджелесе вышел на сцену с сумкой Hermes Birkin розового цвета. На размещенных с выступления кадрах видно, как знаменитость подарил упомянутое изделие поклоннице, которая стояла в первом ряду фан-зоны.