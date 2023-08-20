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03:31, 20 августа 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о прорыве в вопросе поставок Киеву шведских истребителей

Зеленский заявил о прорывном результате в вопросе поставок истребителей Gripen

Фото: Cover Images / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ход переговоров о возможных поставках Киеву шведских истребителей Jas Gripen. Он высоко оценил данный вид летательных аппаратов и заверил, что в данном вопросе уже имеются определенные результаты, сообщает «РБК-Украина».

«Это одна из самых сложных задач, но я уверен: мы ее выполним. Сейчас есть прорывный результат относительно Gripen — классных, современных шведских боевых самолетов», — заявил украинский лидер.

По его словам, пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже приступили к тестированию истребителей. Он добавил, что Киев постепенно приближается к тому, чтобы Запад передал ему эти самолеты.

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Андрей Сибига назвал нюанс, который возникнет в ходе передачи Киеву шведских истребителей. По его словам, отправка данного вида техники Украине требует согласования с другими странами, в том числе с США, поскольку они поставляют компоненты для производства этого самолета.

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    Марина Совина
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