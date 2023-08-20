Названы плюсы интеграции искусственного интеллекта в городскую среду

Эксперт Стариковский: с помощью нейросетей можно отслеживать загрязнение воздуха

При помощи искусственного интеллекта можно отслеживать уровень загрязнения воздуха в городах. Нейросеть при этом может регулировать работу городской среды, например светофоров, сообщил руководитель проектов Центра цифровых технологий управления ГУУ Андрей Стариковский. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил основные плюсы интеграции искусственного интеллекта в городское пространство.

«Начать применение нейросетей можно с создания цифровой карты города. Наличие такой карты повышает привлекательность города для инвесторов и показывает возможности по интеграции цифровых решений в конкретной местности», — объяснил эксперт.

По словам Стариковского, использование уличных камер в крупных городах позволяет обрабатывать большой объем данных.

«Это дает возможность выявлять конкретных людей, автомобили, регистрационные номера транспортных средств, повреждения дорожного полотна, загрязнения дорожных знаков и асфальтово-бетонного покрытия, нарушение целостности дорожной разметки, неровности на трассе, наличие мусора и отсутствие или повреждение бордюра», — перечислил он.

Помимо этого, камеры видеонаблюдения устанавливаются и на транспортные средства, например автомобили каршеринга. С помощью такой непрерывной съемки организован автоматический анализ данных в режиме онлайн Андрей Стариковский руководитель проектов Центра цифровых технологий управления ГУУ

«Использование квадрокоптеров в городе позволяет контролировать объекты нежилого фонда и земельные участки, обнаружить захламления, размещение летних кафе и мест проведения строительных работ», — рассказал эксперт.

Примеры использования ИИ в городской среде

Также Стариковский сообщил, что в Великобритании нейросеть управляет системой, отслеживающей загрязнение воздуха.

«Датчики загрязнения воздуха установлены на элементах дорожной инфраструктуры, в частности на светофорах. Алгоритм в реальном времени дает прогноз о повышении уровня загрязнения на следующий час. Искусственный интеллект при этом может вносить корректировки в работу светофоров: увеличивать интервалы проезда машин для уменьшения количества заторов, дольше удерживать автомобили в других местах и перенаправлять трафик», — объяснил он.

В Канаде же, по словам эксперта, с помощью нейросети решают проблему сортировки мусора. Контейнеры оснащают камерами, и с помощью технологии компьютерного зрения происходит анализ изображений и сопоставление с крупной уникальной базой данных, собранной для этих целей.

«Затем система указывает, в какой из контейнеров нужно выкинуть мусор, который принесли. Эффективность раздельного сбора мусора таким образом повышается до 300 процентов», — добавил он.

В Австралии с помощью нейросети решают проблемы юридического характера. В частности, регистрируют бракоразводные договоры и готовят соглашение о родительских правах в случае развода Андрей Стариковский руководитель проектов Центра цифровых технологий управления ГУУ

«Сервис также позволяет общаться с бывшим партнером в удобном режиме онлайн, чтобы избежать неудобства и эмоций, которые способно вызвать личное общение. Эффект от этой услуги — сокращение судебных издержек на разводы и снижение нагрузки на суды по семейным делам», — заключил Стариковский.

Ранее российские специалисты из Казани создали аппарат для диагностики состояния здоровья. Кресло, которое назвали «капсулой бессмертия», сможет проводить полный скрининг организма при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и VR-шлема.