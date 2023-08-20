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13:55, 20 августа 2023Силовые структуры

СК начал расследование по факту атаки беспилотника на вокзал в Курске

В СК заявили о расследовании по факту атаки БПЛА на вокзал в Курске

Фото: Комсомольская правда / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) начал расследование по факту атаки здания железнодорожного вокзала в Курске с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В рамках расследования СКР установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к этому преступлению лиц будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении. При этом отмечается, что в результате атаки пострадали пять человек.

Ранее губернатор Курской области заявил об атаке здания вокзала с помощью беспилотника. «Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации, он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар», — заявил он.

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    Варвара Кошечкина
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