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14:38, 20 августа 2023Среда обитания

В Анапе название села превратили в ругательство

Неизвестные превратили в созвучное ругательство название села Сукко в Анапе

Фото: Savelie Antipov / Unsplash

В Анапе неизвестные превратили в созвучное ругательство название села Сукко, переставив камни на склоне горы. Об этом сообщается в Telegram-канале отдела ОМВД России по городу.

В полиции сообщили, что проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

Фото: Telegram-канал «Отдел МВД России по городу Анапе»

Ранее сообщалось, что жители поселка Шушары в Пушкинском районе Санкт-Петербурга положили огромный болт на месте непостроенного парка. Они рассказали, что застройщик СК «Дальпитерстрой» обещал возвести парк еще 10 лет назад и в июле 2023 года поселок отметил юбилей этого обещания.

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    Сергей Истомин
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