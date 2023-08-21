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18:41, 21 августа 2023Экономика

Власти прокомментировали сообщения о скором росте цен на хлеб

Минсельхоз: динамика цен на хлеб в 2023 году не превысит общий уровень инфляции

Фото: Maciej Karoń / Unsplash

Информация о скором повышении цен на хлеб в России не соответствует действительности. До конца 2023 года динамика стоимости не превысит общий уровень инфляции в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий пресс-службы Минсельхоза.

В ведомстве признали, что страну ждет плавное повышение стоимости зерна — основная доля затрат производителей приходится на логистику, электроэнергию и оборудование. Однако этот рост не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий в среднесрочной перспективе.

В настоящее время российские производители в полной мере удовлетворяют спрос на хлеб. При этом за счет рекордного прошлогоднего урожая цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже, чем были год назад. То же касается и цен производителей на муку.

Ранее издание Baza со ссылкой на источники предупредило россиян о вероятном подорожании хлеба в России на десять процентов осенью 2023 года. На динамику может повлиять ряд факторов, среди основных — значительное ослабление курса рубля к доллару, выход Москвы из зерновой сделки и резкое удорожание иностранного оборудования.

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    Анатолий Акулов
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