Китай опроверг заявления о поставках для российской оборонной промышленности

МИД КНР опроверг заявления о поставках в Россию для производства вооружений

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь опроверг заявления о поставках для российской оборонной промышленности. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель МИД отметил, что «Китай занимает осторожную и ответственную позицию по вопросам, касающимся экспорта вооружений», и напомнил, что страна играет «конструктивную роль для снижения эскалации» на Украине.

Заявление было ответом на вопрос украинского журналиста о появлении в ряде западных изданий информации о поставках России компонентов для производства вертолетов и беспилотников. Китайский дипломат раскритиковал тот факт, что «отдельные средства массовой информации занимались фальсификацией и распространяли злостную клевету» про характер торговых отношений с Россией.

Ранее в Китае усомнились в способности Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать российскую оборону. По мнению научного сотрудника Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэна украинские войска недостаточно сильны, чтобы совершить фронтальный прорыв.