В Китае усомнились в способности ВСУ прорвать российскую оборону

Global Times: украинские войска недостаточно сильны для фронтального прорыва

Украинские войска недостаточно сильны, чтобы совершить фронтальный прорыв. Такое мнение выразил научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн, передает Global Times.

По его словам, украинские военные пытаются обойти зону обороны, благодаря которой ключевые населенные пункты России защищены от атак противника.

Ранее обозреватель издания Asia Times Даниэл Уильямс счел причиной провала контрнаступления Киева неспособность украинской армии пробить мощную линию обороны, созданную российскими силами. Он отметил, что наступление затрудняют широкие минные поля, установленные российскими войсками вдоль линии фронта на востоке и юге.