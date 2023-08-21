Оперативник ФСИН России раскрыл детали женитьбы пожизненно осужденных

Оперативник ФСИН Дяшкин: пожизненно осужденный Галкин женился в мордовской ИК

Бывший сотрудник правоохранительных органов из Сочи, осужденный на пожизненный срок, Илья Галкин женился в мордовской колонии. Об этом порталу «Страсти» рассказал старший оперуполномоченный управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Республике Мордовия Сергей Дяшкин, работающий мужской ИК-6 особого режима для пожизненно осужденных.

По его словам, избранница заключенного была сосватана матерью Галкина. «Женщина его [Галкина] по воле знала, они встречались. Его мама жену привозила на длительное свидание… Официально брак вот оформили», — рассказал собеседник издания.

По его словам, другой брак в колонии пока не зарегистрирован — осужденный Сергей Климук, бывший сотрудник ФСБ, который взорвал Черкизовский рынок — еще не решил, жениться ему или нет. Он нашел свою любовь по переписке.

«Одна приезжала на свидание к Климуку и выразила желание выйти за него замуж, узнавала, как это сделать. Климук познакомился с ней через знакомых, по переписке. Климук — очень интересный человек, он выпустил сборник стихов. А полюбили они друг друга по переписке. Было свидание у них одно... Но что он решит, не знаем пока. Ему положены одно длительное и два коротких свидания с супругой в год», — сказал источник.

Большинство заключенных мордовской колонии не потеряли связь с родственниками — пишут и звонят им.