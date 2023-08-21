В Европе полицейские избили туриста дубинками и попали на видео

На испанском курорте Магалуф полицейские избили и задержали пьяного туриста

На курорте в Европе полицейские избили британского туриста дубинками и попали на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел возле ночного клуба в Магалуфе, Испания. На записи видно, как двое полицейских повалили на землю мужчину, который ранее пытался вступить в драку с другим туристом. Задержанный получил несколько ударов дубинкой, лежа на животе на дороге.

Ранее жители Майорки назвали британцев самой неприятной нацией. По их словам, туристы из Соединенного Королевства дебоширят, устраивают пьяные драки и даже испражняются в испанских садах.

