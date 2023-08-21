Курс евро резко вырос

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 103 рублей, доллар — 94,7 рубля

В ходе торгов 21 августа курс евро превысил отметку 103 рубля. На максимуме валюта поднималась до 103,1 рубля. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В то же время доллар движется к отметке 95 рублей, юань — к 13 рублям. На момент написания материала европейская валюта достигала 102,35 рубля, американская — 94 рубля, китайская — 12,84 рубля.

Эксперты банка «Санкт-Петербург», опрошенные РБК, считают, что в первой половине недели рубль может показывать коррекционное ослабление после роста в конце прошлой недели, однако к пятнице доллар может опуститься до 92 рублей.

Другие аналитики допускают, что в течение недели российская валюта будет укрепляться. Так, в Промсвязьбанке ожидают сохранения повышенного предложения валюты со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат, что окажет поддержку рублю. Согласно прогнозу, доллар может опуститься до диапазона 90-93 рубля.

Россияне же считают, что через три месяца в среднем курс доллара будет находиться на уровне 95 рублей, а через год — на отметке 97 рублей.