В Киеве запретили массовые мероприятия на День независимости Украины
Мэр Киева Кличко запретил массовые мероприятия на День независимости Украины
Запрет массовых мероприятий в Киеве на День независимости республики ввел мэр украинской столицы Виталий Кличко. Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, такое решение было принято из соображений безопасности. Распоряжения не согласовывать массовые мероприятия Кличко отдал главам администраций Киева.
«Всех киевлян и гостей столицы призываю в эти дни быть максимально внимательными и осторожными, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги». — также написал Кличко.
Накануне в Киеве задержали мужчину, который устроил поджог 12 машин военнослужащих. Мужчина объяснил свои действия негативным отношением к военным.