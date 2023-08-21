В Киеве запретили массовые мероприятия на День независимости Украины

Мэр Киева Кличко запретил массовые мероприятия на День независимости Украины

Запрет массовых мероприятий в Киеве на День независимости республики ввел мэр украинской столицы Виталий Кличко. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, такое решение было принято из соображений безопасности. Распоряжения не согласовывать массовые мероприятия Кличко отдал главам администраций Киева.

«Всех киевлян и гостей столицы призываю в эти дни быть максимально внимательными и осторожными, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги». — также написал Кличко.

Накануне в Киеве задержали мужчину, который устроил поджог 12 машин военнослужащих. Мужчина объяснил свои действия негативным отношением к военным.