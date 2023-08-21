Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:19, 21 августа 2023Бывший СССР

В Киеве запретили массовые мероприятия на День независимости Украины

Мэр Киева Кличко запретил массовые мероприятия на День независимости Украины

Фото: Silver Ringvee / Unsplash

Запрет массовых мероприятий в Киеве на День независимости республики ввел мэр украинской столицы Виталий Кличко. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, такое решение было принято из соображений безопасности. Распоряжения не согласовывать массовые мероприятия Кличко отдал главам администраций Киева.

«Всех киевлян и гостей столицы призываю в эти дни быть максимально внимательными и осторожными, не пренебрегать сигналами воздушной тревоги». — также написал Кличко.

Накануне в Киеве задержали мужчину, который устроил поджог 12 машин военнослужащих. Мужчина объяснил свои действия негативным отношением к военным.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Диггеры-подростки спустились в водные тоннели под Москвой и пропали. Выбраться живыми им не удалось. Кто в этом виноват?

    Раскрыто местонахождение певицы Алсу

    Стоматолог рассказала о причинах хруста в челюсти

    Зеленский рассказал о планах производить на Украине шведские БМП

    Корова родила двухголового теленка с шестью ногами

    Россиянки остались вне списка самых влиятельных легкоатлеток мира

    Миллионы жителей Стамбула переселят из-за риска землетрясений

    В ЛНР суд приговорил украинского наводчика к 17 годам за обстрел жилых домов

    В Кремле прокомментировали предстоящий саммит БРИКС в ЮАР

    Байдена раскритиковали после слов о поражении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости