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13:57, 21 августа 2023Бывший СССР

Российские силы начали активные боевые действия под Купянском

Ганчев: ВС России начали активные боевые действия у Синьковки под Купянском

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) начали активные боевые действия у поселка Синьковка под Купянском. Об этом заявил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка», — сказал он. По его словам, в настоящее время можно говорить, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Синьковку.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал осложнение обстановки под Купянском, вызванное действиями ВС РФ. Он утверждал, что российские части продолжают наступление на позиции армии Украины. Командование ВСУ приняло важные решения для обеспечения надежности обороны, добавил Сырский.

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    Кристина Есикова
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