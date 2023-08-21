Информация о начислении пенсий искусственным интеллектом не подтвердилась

Сообщение о начислении пенсий искусственным интеллектом не подтвердилось

Сообщение о начислении пенсий искусственным интеллектом (ИИ) не подтвердилось.

В сети распространился ролик, в котором утверждается, что, согласно закону «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) РФ», с января 2024 года пенсии будет начислять искусственный интеллект.

В действительности речь идет об объединении информации о гражданах на «Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере». Единая цифровая платформа объединит такую информацию, как полученные гражданином меры соцподдержки, сведения о назначении и выплате пенсий, сведения об установлении инвалидности и другое.

Ведомства будут передавать на платформу все сведения о гражданах, необходимые для назначения пенсии или доплаты к ней через единую цифровую платформу.

Изменения позволят сократить сроки предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий. В законе не говорится о том, что пенсии будут начисляться искусственным интеллектом.

Информация о том, что пенсии якобы будут начисляться при помощи ИИ, не получила распространения в СМИ. Сообщения об этом появлялись в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»