Девушка узнала об измене возлюбленного и придумала оригинальный способ мести

Пользовательница TikTok по имени Кайли узнала об измене партнера и придумала оригинальный способ мести. На ролик, в котором она показала, как проучила неверного возлюбленного, обратили внимание журналисты издания Daily Dot в четверг, 17 августа.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как девушка поливает машину бойфренда из шланга. «Если вам изменяет парень, не делайте глупостей, просто хорошо помойте его авто», — подписала ролик Кайли. В конце видео она показывает, что собирается мыть машину с помощью щетки для чистки гриля.

«Большинство щеток для гриля содержат металлические проволоки, которые помогают счищать жир. Они могут оставлять неприятные царапины на автомобиле», — уточнило издание.

Ролик Кайли набрал более пяти миллионов просмотров. Многие комментаторы восхитились необычным способом мести за измену. «Это гениально», «Мне очень нравится ваша идея», «Умная девушка», — поделились мнениями пользователи.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, что оставила несколько креветок в карнизе для штор в доме парня, который ей изменил. Многие пользователи похвалили ее за изобретательность.