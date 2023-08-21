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03:47, 21 августа 2023Россия

Российских дипломатов захотели обязать говорить за границей только по-русски

Депутат Хамзаев призвал обязать дипломатов говорить за границей только по-русски

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российским законодателями и дипломатам следует общаться во время командировок за границу только на русском языке, считает
депутат Госдумы Султан Хамзаев. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По мнению политика, им также стоит говорить по-русски на переговорах и в разговоре с «представителями недружественных стран». «Считаю целесообразным, чтобы <...> под камеры, наши депутаты, законодатели всех уровней, дипломаты на всех международных площадках, в общении с прессой разговаривали только на русском языке», — заявил он.

Хамзаев привел в пример российского президента Владимира Путина, который строит «диалог с позиции укрепления русского языка и нашего суверенитета в мире».

Ранее депутат предложил запретить западные автомобили для российских чиновников. Он призвал их пересесть на отечественные машины, поскольку, по его словам, подобные действия способствуют развитию российского автопрома.

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    Марина Совина
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