Турция выразила надежду на принятие Россией и Украиной ее функций посредника

Эрдоган выразил надежду на принятие Россией и Украиной посредничества Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на принятие Россией и Украиной посреднической роли Анкары для мирных переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщает Haberturk.

Эрдоган отметил, что «Турция стремится и хочет» скорейшего прекращения конфликта. Также он заявил о надежде, «что президент России [Владимир] Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский согласятся на наше посредничество, чтобы добиться результата».