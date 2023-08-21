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14:52, 21 августа 2023Мир

Турция выразила надежду на принятие Россией и Украиной ее функций посредника

Эрдоган выразил надежду на принятие Россией и Украиной посредничества Турции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на принятие Россией и Украиной посреднической роли Анкары для мирных переговоров Москвы и Киева. Об этом сообщает Haberturk.

Эрдоган отметил, что «Турция стремится и хочет» скорейшего прекращения конфликта. Также он заявил о надежде, «что президент России [Владимир] Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский согласятся на наше посредничество, чтобы добиться результата».

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    Максим Габриелян
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