Дело бросившей зонт в Пашиняна женщины направили в суд

Дело в отношении бросившей зонт в Пашиняна жительницы Армении передали в суд

Уголовное дело в отношении жительницы Армении Нарине Асатрян, бросившей зонт в премьер-министра страны Никола Пашиняна, передали в суд. Об этом сообщает РИА Новости.

«Дело в отношении Нарине Асатрян поступило в суд общей юрисдикции Араратской и Ваойцдзорской областей 17 августа», — сказано на портале судебной информации. Уточняется, что ее обвинили в попытке вмешательства в законную служебную или политическую деятельность должностного лица.

10 апреля в Армении правоохранители задержали в Вайоцдзорской области женщину, бросившую зонт в Пашиняна. Инцидент произошел в селе Малишка под Ереваном, которое посетил премьер-министр. Отмечалось, что 47-летняя женщина проигнорировала призывы силовиков отойти, приблизилась к Пашиняну во дворе одного из домов и кинула в его сторону зонтик.