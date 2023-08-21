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14:14, 21 августа 2023Россия

Минобороны сообщило об успехах российских войск в Харьковской области

Минобороны: на купянском направлении ВС РФ улучшили положение по переднему краю

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю в Харьковской области. Об этих успехах Российской армии сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Как сообщил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков, речь идет о купянском направлении спецоперации.

Он уточнил, что успехи на этом направлении удалось развить при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии.

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Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский назвал усложняющейся обстановку для армии республики на купянском направлении.

Жителей Купянского района Харьковской области уже призвали эвакуироваться из-за российского наступления. По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

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    Марк Леонов
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