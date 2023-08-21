Минобороны сообщило об успехах российских войск в Харьковской области
Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение по переднему краю в Харьковской области. Об этих успехах Российской армии сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.
Как сообщил официальный представитель МО генерал-лейтенант Игорь Конашенков, речь идет о купянском направлении спецоперации.
Он уточнил, что успехи на этом направлении удалось развить при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии.
Ранее командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский назвал усложняющейся обстановку для армии республики на купянском направлении.
Жителей Купянского района Харьковской области уже призвали эвакуироваться из-за российского наступления. По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.