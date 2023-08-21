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17:45, 21 августа 2023Бывший СССР

Украинские военные не стали отмечать места применения кассетных боеприпасов США

Washington Post: ВСУ не ведут учет мест применения кассетных боеприпасов США

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не ведут учет мест применения кассетных боеприпасов, переданных им США. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинского военного.

«Но когда его спросили о том, как ведется документирование (использования кассетных боеприпасов — прим. «Ленты.ру»), Станислав сказал, что такого процесса нет», — говорится в публикации.

При этом уполномоченный по связям с общественностью украинской армии заявил, что ВСУ ведут учет каждого выстрела таким типом снарядов. Издание отмечает, что Минобороны Украины пообещало Вашингтону отмечать зоны использования этого типа боеприпасов.

Также WP сообщило, что отправленные ВСУ американские кассетные снаряды могут годами после завершения конфликта оставаться неразорвавшимися, представляя особый риск для гражданского населения.

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    Алевтина Запольская
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