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19:46, 21 августа 2023Бывший СССР

Зеленский встретится с главой Еврокомиссии в Греции

Президент Украины Зеленский встретится с главой ЕК фон дер Ляйен в Греции
Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Фото: Federico Gambarini / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что прибыл в Грецию, где проведет встречу с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

«Встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ежедневно добавляем силы нашему государству, нашим воинам и нашему взаимодействию с партнерами», — написал Зеленский, не раскрыв подробностей грядущих переговоров.

Ранее стало известно, что Зеленский встретится с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Их беседа пройдет в резиденции Мегаро Максиму. Затем состоится встреча в расширенном формате с участием делегаций.

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    Алевтина Запольская
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