Зеленский встретится с главой Еврокомиссии в Греции

Президент Украины Зеленский встретится с главой ЕК фон дер Ляйен в Греции

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что прибыл в Грецию, где проведет встречу с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен.

«Встреча с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Ежедневно добавляем силы нашему государству, нашим воинам и нашему взаимодействию с партнерами», — написал Зеленский, не раскрыв подробностей грядущих переговоров.

Ранее стало известно, что Зеленский встретится с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Их беседа пройдет в резиденции Мегаро Максиму. Затем состоится встреча в расширенном формате с участием делегаций.