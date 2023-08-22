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04:00, 22 августа 2023Ценности

Звезда «Русалочки» опубликовала фото в купальнике

Фото: @hallebailey

Популярная актриса и певица Холли Бэйли, исполнившая роль Русалочки в одноименном фильме, показала фигуру в откровенном образе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23-летняя знаменитость опубликовала снимок, на котором она позирует спиной к фотографу в купальнике розового цвета с вырезом на спине. При этом волосы телезвезда распустила, а от макияжа отказалась. «Я родилась свободной», — подписала инфлюэнсер публикацию, которая набрала больше миллиона лайков.

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Подписчики восхитились внешним видом Бэйли в комментариях под постом. «Красотка», «Нереальная», «Прекрасная девушка», «Я тебя обожаю», — высказывались многочисленные поклонники.

В апреле Холли Бэйли снялась в откровенном наряде в честь 23-летия. На размещенных снимках она предстала в зеленом бикини с цветочным принтом и в широкополой соломенной шляпе.

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    Карина Черных
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