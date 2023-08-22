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18:29, 22 августа 2023Культура

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Агентство ANSA: итальянский певец Тото Кутуньо скончался в возрасте 80 лет

Фото: Luca Marenda / Globallookpress.com

Умер итальянский певец и композитор Тото Кутуньо. Об этом пишет информационное агентство ANSA со ссылкой на менеджера артиста Данило Манкузо.

Всемирно известный музыкант скончался во вторник, 22 августа, в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он был госпитализирован ранее. Кутуньо было 80 лет.

Сальваторе Кутуньо (настоящее имя артиста) родился 7 июля 1943 года в итальянской коммуне Фоздиново. В 1960-х годах он начал свою музыкальную карьеру. Сперва был барабанщиком, затем стал увлекаться джазом и игрой на фортепиано, начал сочинять свои песни. Несмотря на участие в разных музыкальных проектах, Кутуньо обрел всемирную славу как сольный артист. Он 15 раз участвовал в фестивале Сан-Ремо, в том числе с песней L'italiano, которая стала его главным хитом. Артист также известен своим сотрудничеством с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен, Далида и многими другими. В 1990 году Кутуньо стал победителем конкурса «Евровидение» в Загребе.

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    Сергей Равин
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