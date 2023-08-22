Сценарист популярного российского реалити-шоу раскрыл закулисье проекта

Сценарист «Каникул в Мексике» Бухаров: участников специально сталкивали лбами

Российский стендап-комик Владимир Бухаров вспомнил, как в прошлом он работал сценаристом популярного российского реалити-шоу «Каникулы в Мексике». О том, что происходило за кадром проекта, он рассказал в эфире подкаста «Бухарог Лайв», запись которого доступна на YouTube.

Бухаров отметил, что у «Каникул в Мексике» не было сценария. Его работа заключалась в том, чтобы вместе с другими авторами придумывать различные задания для участников проекта.

По словам комика, редакторы шоу специально сталкивали участников лбами. «Мы собрали бешеных качков и запихнули в один дом. Психолог так выбирал персонажей, чтобы они вместе никак не могли ужиться. Все было сделано, чтобы они ругались, дрались», — раскрыл закулисье передачи Бухаров.

Ранее российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что в прошлом пыталась стать участницей «Каникул в Мексике», но провалила кастинг. Как уточнила ведущая, в тот период она еще не жила в Москве и мечтала о славе.

Премьера «Каникул в Мексике» состоялась на канале «MTV Россия» в 2011 году. В эфире шоу, действие которого происходило на мексиканской вилле, 11 парней и девушек пытались построить отношения. Ведущими проекта в разное время были певица Жанна Фриске, продюсер Яна Рудковская, блогерши Виктория Боня и Алена Водонаева, а также комик Таир Мамедов.