Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:20, 22 августа 2023Интернет и СМИ

Сценарист популярного российского реалити-шоу раскрыл закулисье проекта

Сценарист «Каникул в Мексике» Бухаров: участников специально сталкивали лбами

Кадр: Владимир Бухаров / YouTube

Российский стендап-комик Владимир Бухаров вспомнил, как в прошлом он работал сценаристом популярного российского реалити-шоу «Каникулы в Мексике». О том, что происходило за кадром проекта, он рассказал в эфире подкаста «Бухарог Лайв», запись которого доступна на YouTube.

Бухаров отметил, что у «Каникул в Мексике» не было сценария. Его работа заключалась в том, чтобы вместе с другими авторами придумывать различные задания для участников проекта.

По словам комика, редакторы шоу специально сталкивали участников лбами. «Мы собрали бешеных качков и запихнули в один дом. Психолог так выбирал персонажей, чтобы они вместе никак не могли ужиться. Все было сделано, чтобы они ругались, дрались», — раскрыл закулисье передачи Бухаров.

Ранее российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева призналась, что в прошлом пыталась стать участницей «Каникул в Мексике», но провалила кастинг. Как уточнила ведущая, в тот период она еще не жила в Москве и мечтала о славе.

Премьера «Каникул в Мексике» состоялась на канале «MTV Россия» в 2011 году. В эфире шоу, действие которого происходило на мексиканской вилле, 11 парней и девушек пытались построить отношения. Ведущими проекта в разное время были певица Жанна Фриске, продюсер Яна Рудковская, блогерши Виктория Боня и Алена Водонаева, а также комик Таир Мамедов.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    Умер итальянский певец Тото Кутуньо

    Многомиллионную недвижимость экс-замглавы Сочи обратили в доход государства

    Тайвань обойдет Украину по количеству поставленных Вашингтоном танков Abrams

    Россиянам рассказали о способе сэкономить на оплате ЖКУ

    Наряды с бельем напоказ стали трендом у знаменитостей

    Женщина вышла замуж за троих мужчин и сбежала с их деньгами

    Нутрициолог предупредила некоторых людей о вреде перловки

    Власти пообещали дополнительно увеличить зарплаты бюджетникам

    Роспотребнадзор заявил об отсутствии новых случаев сибирской язвы

    Обнаружено необратимое влияние невзгод на мозг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости