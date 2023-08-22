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19:02, 22 августа 2023Наука и техника

В России создали систему связи для управления дронами

«Радар ммс» разработало способную объединить управление 20 дронами систему связи

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Самонастраивающуюся систему широкополосной связи, которая способна объединить управление и передачу информации с более чем 20 дронами, разработали специалисты российского научно-производственного предприятия «Радар ммс». Об этом исполнительный директор предприятия Иван Анцев сообщил РИА Новости.

«Мы пошли своим путем, создали уникальный комплекс связи, который обеспечивает многоабонентный широкополосный доступ», — сказал он.

По его словам, речь идет прежде всего о наземной инфраструктуре, способной работать по принципу «точка-точка» или «точка-многоточка». Это позволяет завязывать на центральный комплекс некоторое количество взаимодействующих между собой абонентов. Анцев уточнил, что при этом формируется «интеллектуальная самонастраивающаяся шапка связи».

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Представитель предприятия добавил, что в такой системе терминалы одновременно являются ретрансляторами, абонентами и базами. Комплекс позволяет обмениваться данными на скорости до 100 мегабит в секунду. К базовой станции можно подключить около 20 абонентов, которыми могут быть наземные и авиационные системы, включая беспилотники.

Анцев отметил, что базовая станция может быть центром управления беспилотниками и принимать информацию от нескольких аппаратов. Комплекс можно использовать везде, где необходимо передавать информацию на большие расстояния, но нет проводных каналов связи. По его словам, разработка является «современной IP-радиосетью», которую также можно использовать для организации видеоконференций или обмена файлами. Радиус действия зависит от антенны, мощности приемопередатчика и его положения. В среднем заказчики могут организовать связь на расстояниях до 100 километров.

В июле стало известно, что дальность полета российского FPV-дрона (first-person view — вид от первого лица) «Упырь», предназначенного для применения в зоне специальной военной операции, увеличили благодаря разработке воздушного ретранслятора «Удлинитель».

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    Даниил Иринин
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