Три злобные выдры укусили известную актрису за ягодицу

San Francisco Chronicle: выдры покусали актрису сериала HBO «Наследники» Финн

В США три злобные выдры набросились на актрису Кристал Финн, известную по сериалу HBO «Наследники» и бродвейским постановкам. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Финн рассказала, что инцидент произошел во время купания в реке Фетер в штате Калифорния. Из-за проливных дождей река разлилась, поэтому актриса решила поплыть к заводи, которая образовалась среди больших камней. Как только Финн спрыгнула в воду, она сразу же почувствовала, что ее кто-то укусил за ногу.

После этого рядом вынырнули три выдры: взрослая самка и ее детеныши. Финн быстро поплыла к берегу, а выдры скрылись под водой и снова атаковали ее. Актрисе пришлось добираться до ближайшего валуна, отбиваясь от агрессивной троицы ногами. «Укусы были на ногах, и еще цапнули за ягодицу, — вспоминает она. — Это было больнее всего, но рассмотреть рану я не могла».

Сейчас Финн лечится в больнице города Траки. Кроме нее там проходили лечение и другие пациенты с укусами выдр. Местные медики утверждают, что этим летом впервые столкнулись с подобными травмами.

«После первого нападения выдры я подумал: "Ого, какая редкость". А два дня спустя это случилось снова», — рассказал врач Мартин Розенгрин. По его словам, хуже всего пришлось первому пациенту: выдры укусили его около 20 раз.

Финн призналась, что не видела выдр перед прыжком в воду, но, даже если бы заметила их, это вряд ли бы ее остановило. «Если бы увидела их, не думаю, что сильно задумывалась бы. Я бы подумала что-то вроде: "Ой, это же симпатичные речные выдры!"» — сказала актриса.

Ранее сообщалось, что в американском штате Монтана выдра напала на трех подруг и нанесла одной из них серьезные травмы. Выдра пять минут не отставала от женщины и за это время покусала ее за лицо, руки, уши и ноги.