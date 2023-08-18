Злобная выдра пять минут кусала женщину и изуродовала ее

CNN: в США выдра напала на женщин и нанесла им серьезные травмы

В США выдра напала на трех подруг и нанесла одной из них серьезные травмы, изуродовав ее. Об этом сообщает CNN.

Джен Ройс каталась на тюбингах вместе с двумя подругами по реке Джефферсон, штат Монтана, когда увидела выдру. «Я даже не успела произнести фразу "за тобой выдра", как она набросилась на нее», — вспоминает женщина. Спустя несколько мгновений животное переключилось на Ройс. Выдра пять минут не отставала от женщины и за это время покусала ее за лицо, руки, уши, кисти, ноги и лодыжку.

В конце концов женщинам удалось выбраться на берег, и злобная выдра, как ее позже назвала Ройс, уплыла. «Без всякого преувеличения, по правде говоря, я не думала, что выберусь из этой реки. Я не знала, выберутся ли мои подруги. Но по милости Божьей мы выжили», — рассказывает Ройс. Пострадавшие вызвали службу спасения. Определить точное местоположение женщин было трудно, так как они находились в отдаленной части реки. Пострадавшие провели час на берегу, прежде чем заметили вдалеке машину спасателей. Чтобы привести помощь, одна из подруг пробежала до спасателей более трех километров.

По словам Ройс, в ожидании спасателей она истекала кровью, не понимала, что происходит, и сомневалась, что выживет. Чтобы не терять сознание и сохранять спокойствие, она сконцентрировалась на сорняках напротив нее и считала в обратном порядке, начиная с 99. «Я не могу объяснить, что я почувствовала, увидев мигалки спасательной машины. Я снова почувствовала надежду. Они нашли нас. ОНИ НАШЛИ НАС. Мы больше не были одни», — говорит она.

Ройс доставили в местную больницу вертолетом, а двум другим пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Позже женщин госпитализировали для дальнейшего лечения. Им оказали медицинскую помощь и сделали вакцины от бешенства. Ройс наложили множество швов. Она также перенесла операцию на лице и ушах. В настоящее время пострадавшие восстановились и вернулись домой.

Ранее сообщалось, что в США на пляже акула набросилась на женщину и прокусила ей ногу. Спасатели вытащили пострадавшую на берег, ее нога была серьезно повреждена и сильно кровоточила.