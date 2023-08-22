Обрабатывающие предприятия увеличили вложения в экономику Москвы

Собянин заявил о росте инвестиций обрабатывающих предприятий в экономику Москвы

Предприятия обрабатывающей промышленности увеличили вложения в экономику столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы больше 33 миллиардов рублей в первом квартале. Это на восемь процентов выше показателей прошлого года», — заявил градоначальник.

Столичные производители обновляют оборудование, расширяют производства и разрабатывают новую продукцию. Благодаря этому растет выпуск продовольствия, лекарств, одежды и других товаров.

Собянин отметил, что в столице созданы все условия для роста инвестиций — в городе доступны свыше 20 мер системной поддержки промышленников и ряд антикризисных инструментов. Так, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет льготные займы, а статус промышленного комплекса и резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» позволяет производителям снизить налоги.