Арестован укравший 1,7 миллиона рублей у россиянки телефонный мошенник

В Татарстане нашли телефонного мошенника, обманувшего жительницу Зеленограда

Сотрудники Московского уголовного розыска нашли в Татарстане телефонного мошенника, обманом похитившего у жительницы Зеленограда 1,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчину задержали и арестовали по решению суда. Ему вменяется несколько эпизодов дистанционного мошенничества. В ходе обыска дома у задержанного изъяты 500 тысяч рублей, банковские карты и мобильные телефоны. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видны силовики, которые ведут подозреваемого. Показаны деньги и карты, найденные у него во время обыска.

По данным МВД, полгода назад жительнице Зеленограда позвонил с неизвестного номера мужчина и убедил, что злоумышленники пытаются списать деньги с ее счета. Затем с ней связался подставной сотрудник банка и заставил женщину обналичить деньги и положить их на безопасный счет.

Ущерб превысил 1,7 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.