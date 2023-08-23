Эвакуация россиянина с горы на Алтае необычным способом попала на видео

Застрявшего на горе в Республике Алтай мужчину спасли с помощью лебедки и троса

Российский турист застрял на горе в Республике Алтай и был спасен необычным способом. Эвакуация россиянина попала на видео, оно опубликовано в Telegram-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Инцидент произошел с 40-летним мужчиной на перевале Делон на высоте 4030 метров. «Пешком добраться до туриста было невозможно из-за выпавшего снега, — заявили в МЧС. — Применение вертолета тоже было опасным, так как подходящей площадки для посадки не было».

Ситуацию осложняло и то, что турист не зарегистрировал маршрут в ведомстве заранее, поэтому его точное местоположение было неизвестно. «Спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России с помощью лебедки и троса вертолета закрепили мужчину, после — транспортировали в село Тюнгур Республики Алтай», — говорится в сообщении.