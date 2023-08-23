Силовые структуры
Грабитель умер на месте преступления в столичной аптеке
В Москве грабитель умер от кровотечения при попытке обнести аптеку
В Москве грабитель скончался в аптеке от кровотечения, порезавшись о разбитое стекло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.
Тело мужчины нашли на месте преступления.
По предварительным данным, ночью 22 августа он проник в аптеку на улице Обручева, чтобы совершить кражу. Уходя оттуда, он поранился. Прибывшие медики констатировали его смерть.
Погибший — ранее судимый за кражи житель Костромы, уточняет Telegram-канал SHOT. Он получил порез бедра об осколки стеклянной витрины.