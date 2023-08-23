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14:48, 23 августа 2023Силовые структуры

Грабитель умер на месте преступления в столичной аптеке

В Москве грабитель умер от кровотечения при попытке обнести аптеку

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Москве грабитель скончался в аптеке от кровотечения, порезавшись о разбитое стекло. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

Тело мужчины нашли на месте преступления.

По предварительным данным, ночью 22 августа он проник в аптеку на улице Обручева, чтобы совершить кражу. Уходя оттуда, он поранился. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Погибший — ранее судимый за кражи житель Костромы, уточняет Telegram-канал SHOT. Он получил порез бедра об осколки стеклянной витрины.

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    Любовь Ширижик
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