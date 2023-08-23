Среда обитания
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18:04, 23 августа 2023Среда обитания

Одной стране предрекли ущерб на сотни миллиардов долларов от глобальной проблемы

Guardian: потепление нанесет Австралии ущерб на сотни миллиардов долларов
СюжетПожары в Австралии

Фото: Unsplash

Повышение средней температуры в Австралии на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой приведет к значительному ущербу для экономики страны. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на доклад правительства.

При таком сценарии из-за аномальных погодных условий резко упадет производительность труда, а экономика страны может потерять 135-423 миллиарда долларов. Если же повышение средней температуры достигнет трех градусов Цельсия, ущерб может увеличиться еще на 155 миллиардов долларов, а объемы урожая рискуют сократиться на четыре процента к 2063 году, говорится в отчете.

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По данным Национальной метеорологической службы, с 1910 года средняя температура в Австралии поднялась на 1,47 градуса. В случае ужесточения погодных условий под угрозой также окажется туристический сектор экономики. Так, при повышении средних температур на три градуса как минимум 50 процентов песчаного побережья страны может оказаться под угрозой аномальной жары. Во время масштабных лесных пожаров 2019-2020 годов в Австралии перенесли в общей сложности 80 тысяч туристических мероприятий. Подобный сценарий может ждать страну и во второй половине века, предостерегают аналитики.

Ранее Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Ember сообщил, что выбросы метана в Австралии могут удвоиться к 2030 году из-за планов компании Whitehaven Coal по наращиванию угледобычи. В настоящее время ей принадлежат четыре действующие шахты, однако руководство стремится расширить их число до пяти. Если подобные планы реализуются, объем выбросов загрязняющего атмосферу углекислого газа к концу этого десятилетия может составить более 64 тысяч тонн, а к 2050 году достигнуть 1,2 миллиона тонн, что подорвет усилия местных властей в борьбе с глобальным потеплением.

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    Анатолий Акулов
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