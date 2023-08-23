Одну страну призвали готовиться к самым разрушительным пожарам

Австралийцев призвали готовиться к самым сильным лесным пожарам за несколько лет

Совет органов пожарной и аварийно-спасательной службы Австралии (Afac) призвал жителей страны готовиться к самым разрушительным лесным пожарам за несколько лет. Об этом сообщает The Guardian.

По прогнозам экспертов, пожары могут оказаться сильнее, чем в летний сезон 2019-2020 годов. Повышенный риск возгораний в лесах связан с ростом средней температуры и снижением количества осадков. Под наиболее сильной угрозой возникновения пожаров находятся штаты Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория.

«Все дело в изменении климата... Наши пожароопасные сезоны теперь на несколько месяцев длиннее, чем раньше. Я тушу пожары уже более 50 лет. Средние температуры стали выше, экстремальные превратились в еще более экстремальные», — заявил комиссар пожарной охраны Австралии Грег Маллинз.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в ближайшие годы на фоне изменения климата в мире будет больше температурных рекордов.