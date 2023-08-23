Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
11:36, 23 августа 2023Среда обитания

Одну страну призвали готовиться к самым разрушительным пожарам

Австралийцев призвали готовиться к самым сильным лесным пожарам за несколько лет
СюжетЛесные пожары:

Фото: Loren Elliott / Reuters

Совет органов пожарной и аварийно-спасательной службы Австралии (Afac) призвал жителей страны готовиться к самым разрушительным лесным пожарам за несколько лет. Об этом сообщает The Guardian.

По прогнозам экспертов, пожары могут оказаться сильнее, чем в летний сезон 2019-2020 годов. Повышенный риск возгораний в лесах связан с ростом средней температуры и снижением количества осадков. Под наиболее сильной угрозой возникновения пожаров находятся штаты Квинсленд, Новый Южный Уэльс, Виктория.

«Все дело в изменении климата... Наши пожароопасные сезоны теперь на несколько месяцев длиннее, чем раньше. Я тушу пожары уже более 50 лет. Средние температуры стали выше, экстремальные превратились в еще более экстремальные», — заявил комиссар пожарной охраны Австралии Грег Маллинз.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что в ближайшие годы на фоне изменения климата в мире будет больше температурных рекордов.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    Над Черным морем заметили рекордное количество самолетов-разведчиков

    В России запустили новый мегапроект

    Мужчина совершил самоподжог в Москве

    ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Белгородской области

    Летевший в Сочи самолет приготовился к экстренной посадке в Москве

    Экс-возлюбленная Тимати назвала анорексию причиной болезненной худобы

    Под Москвой мигрант ударил девушку в шортах из-за ее одежды и попал на видео

    Стало известно о взрыве в украинском городе Сумы

    Турист напал на полицейского в Анапе и нарвался на уголовную статью

    Назван клуб Черышева на ближайший сезон

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости