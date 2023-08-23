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16:44, 23 августа 2023Экономика

Российский город столкнулся с дефицитом бензина

Глава ростовского Донецка Кураев заявил о перебоях с поставками бензина и дизеля

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Утром 23 августа на некоторых автомобильных заправочных станциях Донецка Ростовской области наблюдались перебои с поставками бензина и дизельного топлива. Об этом сообщил глава городской администрации Роман Кураев в своем Telegram-канале.

По его словам, трудности возникли на фоне повышенного спроса на топливо со стороны аграриев и отдыхающих, направляющихся на море на собственном транспорте. Из-за перебоев с поставками были переориентированы логистические маршруты, однако у всех нефтебаз Ростовской области имеется достаточный запас топлива, которого хватит на 7-10 дней, уточнил Кураев.

К настоящему времени проблему дефицита удалось частично решить. На некоторых автозаправочных станциях (АЗС) бензин марок АИ-92 и АИ-95 присутствует в достаточном количестве, а к остальным заправкам организовали экстренные поставки топлива, заключил он.

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Ранее о нехватке бензина и дизельного топлива на заправках в ряде российских регионов сообщали «Известия». Проблема затронула ряд АЗС, расположенных в Астраханской, Саратовской, Рязанской, Новосибирской, Волгоградской областях, а также в Калмыкии. Эксперты связали трудности с увеличением сроков доставки грузов и проведением ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

В Министерстве энергетики признали проблемы с поставками бензина в российские регионы. Как уточнили в ведомстве, подобные затруднения существуют в южных областях страны на фоне высокой загруженности железных дорог в туристический сезон. Нефтяным компаниям рекомендовали самостоятельно найти возможности по поставкам и сдерживанию мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах.

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    Анатолий Акулов
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