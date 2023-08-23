Гладков: ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сразу несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области. Об этом в среду, 23 августа, сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

По его словам, зафиксировано семь прилетов снарядов ствольной артиллерии в Козинке. В результате атаки повреждены девять частных жилых домовладений и один легковой автомобиль. Никто из местных жителей не пострадал.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины. Утром 23 августа стало известно об атаке на село Лавы Валуйского городского округа. По словам Гладкова, украинский беспилотник сбросил две гранаты на территорию местного санатория.

С октября 2022 года на территории региона действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.